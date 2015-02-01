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Код ОКАТО: 50418 Основан: 1911 г.
Город с: 1925 года
Город областного подчинения Центр: Татарский р-н
Телефонный код Татарска (справочный телефон) 38364***** (справка) 22-1-80
Расположен в западной части Барабинской низменности, в 457 км к западу от Новосибирска. Узел ж.д. линий (станция Татарская) и автомобильных дорог. В 66 км к востоку от Татарска расположен бальнеогрязевый курорт Карачи (с конца 19 в.). Сульфидная иловая грязь, рапа солёного озера Карачи, вода (розлив под названием "Карачинская"). Территория (кв. км): 80 В 1896 г. открыта ж.д. станция Татарская, при ней возник посёлок Станционный. Название станции по расположенному вблизи неё селению Старая Татарка, называвшемуся по жившим в ней сибирским (барабинским) татарам.
Фильм о Татарске студии документального фильма "Хронограф", созданный по заказу Агентства регионального маркетинга НСО в рамках проекта, включающего в себя фильмы об экономическом положении и инвестиционной привлекательности районов и городов Новосибирской области.
Нынешние, XXI зимние сельские спортивные игры Новосибирской области посвящены 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Игры традиционно собирают лучших спортсменов Новосибирской области. Этот турнир является одним из самых значимых для физкультурников всего региона, для развития физической культуры и спорта в городах и сёлах, в районных центрах и сельских поселениях.
Поздравляю Вас с наступающим Новым 2015 годом и Рождеством! Желаю от души, чтобы в следующем году Вам сопутствовали успех и удача. Пусть появятся новые перспективы и воплотятся в жизнь поставленные задачи! Чтобы самые заветные мечты осуществились! Добра, здоровья и счастья Вам и Вашим близким! Давайте вместе сделаем наступающий год по-настоящему удачным для всех нас!
На досрочных выборах главы Зубовского сельсовета победу одержала Валентина Лобовикова. Ее поддержали 126 зубовцев – 51,55% от проголосовавших. В число избранных местного Совета депутатов Зубовского МО вошли:Ольга Гасенко, Виктория и Зоя Демьяненко, Людмила Иваненко, Виктор Иванов,Людмила Кремзаль, Галина Лугина, Алексей Прилепа и Елена Тимошенко.
В Новотроицком сельсовете победу на выборах одержала Любовь Васильева, выдвинутая партией «Единая Россия».
14 сентября на выборах губернатора большинство жителей Новосибирской области проголосовали за В.Ф. Городецкого. В Татарском районе за Владимира Городецкого, члена партии «Единая Россия» проголосовали 70,95% от пришедших к урнам избирателей, Анатолия Кубанова, члена партии «Справедливая Россия» поддержали 9,65% и за Дмитрия Савельева, члена партии ЛДПР, голоса отдали 16,84% избирателей.