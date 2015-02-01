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Код ОКАТО: 50418 Основан: 1911 г.

Город с: 1925 года

Город областного подчинения Центр: Татарский р-н

Телефонный код Татарска (справочный телефон) 38364***** (справка) 22-1-80

Почтовые индексы Татарск 632120 Татарск 2 632122 Татарск 5 632125 Татарск 1 632121 Татарск 4 632124 Татарск 6 632126

Отклонение от московского времени, часы: 3

Географическая широта: 55°13'

Географическая долгота: 75°58'

Высота над уровнем моря, метров: 105

Расположен в западной части Барабинской низменности, в 457 км к западу от Новосибирска. Узел ж.д. линий (станция Татарская) и автомобильных дорог. В 66 км к востоку от Татарска расположен бальнеогрязевый курорт Карачи (с конца 19 в.). Сульфидная иловая грязь, рапа солёного озера Карачи, вода (розлив под названием "Карачинская"). Территория (кв. км): 80 В 1896 г. открыта ж.д. станция Татарская, при ней возник посёлок Станционный. Название станции по расположенному вблизи неё селению Старая Татарка, называвшемуся по жившим в ней сибирским (барабинским) татарам.

Фильм о Татарске студии документального фильма "Хронограф", созданный по заказу Агентства регионального маркетинга НСО в рамках проекта, включающего в себя фильмы об экономическом положении и инвестиционной привлекательности районов и городов Новосибирской области.

Небольшой путеводитель по разделам портала о городе Татарск и татарском районе