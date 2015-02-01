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В переулке Западный произошел пожар в дощатом гараже

В переулке Западный произошел пожар в дощатом гараже  26.01.2015 г. в 03:30 (мск) в г. Татарск Новосибирской области в переулке Западный произошел пожар в дощатом гараже.

By News Maker at пн, 01/26/2015 - 13:41

На участке Каратканск – Колония сошла с рельсов электричка

На участке Каратканск – Колония сошла с рельсов электричка  Погибших и пострадавших нет. Сообщение в дежурную часть МЧС поступило в 16:30 часов 30 декабря. Сход колесной пары электровоза произошел на 2039 километре перегона Татарск-Омск.

By News Maker at пт, 01/02/2015 - 17:36

История города

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Код ОКАТО: 50418 Основан: 1911 г.

Город с: 1925 года

Город областного подчинения Центр: Татарский р-н

Телефонный код Татарска (справочный телефон) 38364***** (справка) 22-1-80

Почтовые индексы Татарск 632120 Татарск 2 632122 Татарск 5 632125 Татарск 1 632121 Татарск 4 632124 Татарск 6 632126

Отклонение от московского времени, часы: 3

Географическая широта: 55°13'

Географическая долгота: 75°58'

Высота над уровнем моря, метров: 105

Расположен в западной части Барабинской низменности, в 457 км к западу от Новосибирска. Узел ж.д. линий (станция Татарская) и автомобильных дорог. В 66 км к востоку от Татарска расположен бальнеогрязевый курорт Карачи (с конца 19 в.). Сульфидная иловая грязь, рапа солёного озера Карачи, вода (розлив под названием "Карачинская"). Территория (кв. км): 80 В 1896 г. открыта ж.д. станция Татарская, при ней возник посёлок Станционный. Название станции по расположенному вблизи неё селению Старая Татарка, называвшемуся по жившим в ней сибирским (барабинским) татарам.

Фильм о Татарске студии документального фильма "Хронограф", созданный по заказу Агентства регионального маркетинга НСО в рамках проекта, включающего в себя фильмы об экономическом положении и инвестиционной привлекательности районов и городов Новосибирской области.

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Татарск готовится к олимпиаде

Татарск готовится к олимпиаде Нынешние, XXI зимние сельские спортивные игры Новосибирской области посвящены 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Игры традиционно собирают лучших спортсменов Новосибирской области. Этот турнир является одним из самых значимых для физкультурников всего региона, для развития физической культуры и спорта в городах и сёлах, в районных центрах и сельских поселениях.

By News Maker at вт, 02/03/2015 - 15:50

«Региональные электрические сети» проводят сокращение персонала

«Региональные электрические сети» проводят сокращение персонала По информации профсоюза «РЭС», компания планирует сократить в феврале 132 работника. Эти меры приняты в рамках программы оптимизации расходов.

By News Maker at вт, 02/03/2015 - 15:43

Поздравляем с Новым, 2015-м годом!

Дорогие друзья!

 

Поздравляю Вас с наступающим Новым 2015 годом и Рождеством! Желаю от души, чтобы в следующем году Вам сопутствовали успех и удача. Пусть появятся новые перспективы и воплотятся в жизнь поставленные задачи! Чтобы самые заветные мечты осуществились! Добра, здоровья и счастья Вам и Вашим близким! Давайте вместе сделаем наступающий год по-настоящему удачным для всех нас!

 

Спасибо за то, что весь год были с нами!

 

Пусть Новый год, что на пороге,

Войдет в ваш дом, как добрый друг!

Пусть позабудут к вам дорогу

Печаль, невзгоды и недуг

Пусть придут в году грядущем;

И удача, и успех!

Пусть он будет самым лучшим.

Самым радостным для всех!

By Admin at ср, 12/31/2014 - 15:18

Ограничения на использование земель

Ограничения на использование земель Правительство региона ввело ограничения на использование земель в Баганском, Татарском и Черепановском районах области.

 

By News Maker at пт, 11/21/2014 - 18:25

Владимир Городецкий ответил на обвинение в воровстве Владимира Соловьёва

Владимир Городецкий ответил на обвинение в воровстве Владимира Соловьёва В эфире программы «Полный контакт» радиостанции «Вести.FM» Владимир Соловьёв обвинил новосибирского губернатора Владимира Городецкого в коррупции.

 

By News Maker at ср, 11/12/2014 - 16:51

Досрочные выборы Глав сельсоветов Татарского района

Выборы Губернатора Новосибирской области   На досрочных выборах главы Зубовского сельсовета победу одержала Валентина Лобовикова. Ее поддержали 126 зубовцев – 51,55% от проголосовавших. В число избранных местного Совета депутатов Зубовского МО вошли:Ольга Гасенко, Виктория и Зоя Демьяненко, Людмила Иваненко, Виктор Иванов,Людмила Кремзаль, Галина Лугина, Алексей Прилепа и Елена Тимошенко.  

 В Новотроицком сельсовете победу на выборах одержала Любовь Васильева, выдвинутая партией «Единая Россия». 

By News Maker at пт, 09/19/2014 - 12:34

Выборы Губернатора Новосибирской области

Выборы Губернатора Новосибирской области 14 сентября на выборах губернатора большинство жителей Новосибирской области проголосовали за В.Ф. Городецкого. В Татарском районе за Владимира Городецкого, члена партии «Единая Россия» проголосовали 70,95% от пришедших к урнам избирателей, Анатолия Кубанова, члена партии «Справедливая Россия» поддержали 9,65% и за Дмитрия Савельева, члена партии ЛДПР, голоса отдали 16,84% избирателей. 

 

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П 13.06.2015 Фиксатор после инсульта. Москва
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П 29.05.2015 Мебель для дома и офиса Не указан
П 28.05.2015 Массаж с окончанием Москва
П 28.05.2015 массаж для дам в Москве Москва
П 02.05.2015 Бурение скважин Татарск
П 30.04.2015 Автобус Татарск-Новосибирск Татарск
П 31.03.2015 Продам двигатель ЯМЗ-238НД3. Екатеринбург
П 31.03.2015 Продам двигатель КАМАЗ 740.10 новый. Екатеринбург

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В базе находятся 8 вакансий:
22.03.15 дистрибьютор Татарск Ж 14 5000
19.02.15 Консультант по продукции и возможностям Татарск - 18 15000
14.02.15 Удалённый помощник Татарск - 21 2500
29.09.14 Администратор Татарск - 18 850
20.01.14 Агент Города области - 20 30000
18.12.13 Оператор ПК удаленно Казахстан - 18 14000
13.11.13 Инженер (техник) по эксплуатации зданий Венгерово М 15000
08.11.13 Техник-электрик по эксплуатации зданий Татарск - 4000

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В базе находятся 9 резюме:  
16.04.15 продавец-консультант Татарск Ж 22 12000
14.04.15 ТОП Менеджер-Управленец Татарск Ж 38 30000
23.03.15 Логопед, сурдопедагог, дефектолог, возможен воспитатель Татарск Ж 22
24.02.15 продавец,кредитный специалист Татарск Ж 28 10
24.02.15 продавец Татарск Ж 28 10
01.02.15 рассмотрю любые варианты работы Татарск Ж 28 10000
01.02.15 технолог машиностроения Татарск М 26 15000
21.01.15 Охранник 6 разряда Татарск М 21
22.01.14 любая Татарск М 28 15000